Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Во вторник главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которых он вызывает для участия в двух матчах Лиги наций – со Швейцарией во Львове (3 сентября) и на выезде с Испанией (6 сентября). Ничего необычного? Как бы не так!

1. Сбор начинается 26 августа, то есть на пять дней раньше, чем предусмотрено датой ФИФА. Произойдет это на следующий день после матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

2. Сбор пройдет в Харькове, а сейчас именно Харьковская область – один из эпицентров коронавируса в Украине. Во всяком случае, по количеству заразившихся за минувшие сутки Харьковская область уступает только Львовской.

К слову, матч со Швейцарией во Львове тоже порождает вопросы, хоть он и пройдет без зрителей. Один из вопросов: останется ли Львов фартовым городом для сборной в отсутствие болельщиков на трибунах?

3. На сбор вызывают… 36 человек! Нет, я всё понимаю: чемпионат Европы через год, Лига наций, причем матчи с сильнейшими сборными, а там и отбор к ЧМ. Но 36 игроков! Что Шевченко собирается с ними делать? Я не припомню, чтобы какой-то футбольный клуб, готовящийся к сезону, брал на сбор столько футболистов! Так то к целому сезону, а здесь – к двум матчам, причем к стартовым, а не к решающим на финише турнира!

Помните, как у Быкова с Ефремовым в «Гражданине – поэте»: «Вот же круто! А зачем?!»

Удивительно всё! Как тренировать такое количество футболистов? Разделить их на три команды? Смысл? А зачем пять вратарей, если играть будет только один? И таких «зачем» очень много! Повторюсь: ни один клуб никогда не везет сборы целый купейный вагон футболистов! Но в Украине ноу-хау! Только непонятно, почему 36, а не 50 или не 92?

Они неделю потренируются со сборной, а потом некоторых получит Ротань, других вернут клубам.

Замечательно! Но где гарантия, что футболисты не заразятся ковидом в Харькове, а потом не развезут его по своим командам?

Дальше. У Шевченко давным-давно сформирован костяк, и вызовы новичков, уверен, не приведут к их заигрыванию в матчах сборных прямо сейчас. В лучшем случае будет какое-то единичное исключение.

Зачем так поступать с клубами и с национальным чемпионатом, который и без того деградирует в том числе и усилиями федерации, Премьер-лиги, Лучи и Баранки? Клубы выходят из отпуска, играют по одному матчу, а затем объявляется трехнедельный перерыв в чемпионате! Логично! Гениально!

А еще скажите мне: вы верите, что зарубежные клубы - «Ференцварош» Зубкова и Харатина, «Гент» Яремчука, Безуса и Пластуна, другие бельгийские клубы, а в Бельгии и Венгрии уже стартовали национальные чемпионаты, отпустят украинцев в сборную раньше положенного срока?

Что вообще делать в этой ситуации нашим топ-клубам и прежде всего киевскому «Динамо»? Почему «Динамо»? Да потому что оно в первую сборную делегировало больше всего игроков! Если из «Шахтера» в первую сборную приглашены десять игроков, то из «Динамо» - 14! Бойко, Бущан, Миколенко, Бурда, Караваев, Попов, Шабанов, Тымчик, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Супряга!

Получается, как в лучшие годы, как в середине 70-х, можно и стартовый состав полностью динамовским сделать, да еще и на замену выпустить троих! А сколько на самом деле динамовцев выйдет с первых минут хотя бы в одном официальном матче? Один? Или, может не одного? Но тогда зачем их вызывать в таком количестве?

Теперь представьте ситуацию: Кендзёру вызывают в сборную Польши, Вербича – в сборную Словении, хоть он и после операции. Параллельно сборы будут проводить молодёжная и юношеские сборные, то есть Кучерук, Нещерет, Забарный, Вантух, Сирота, Цитаишвили, Булеца, Леднев, Русин, Билошевский, а также датчанин Дуэлунд тоже разъедутся. И кого будет тренировать Луческу? Кто останется в Киеве? Каргбо, Бенито, Де Пена, Соль и Андриевский? С ними будет тренерский штаб работать? А не многовато ли футболистов в распоряжении Луческу остаётся?

Это было бы не так страшно, если бы не одно но… Сборная играет в Испании 6 сентября, значит только 7, а то и 8 игроки прибудут в расположение своих клубов. А уже 14-15 «Динамо» играть матч квалификации Лиги чемпионов! И как команда к нему подготовится? С пятью запасными?

Интересы сборной – конечно, штука важная. Но, честное слово, в данном случае, мне кажется, что речь идет не столько об интересах сборной (ну не верю я, что первой сборной так интересны сразу 14 динамовцев!), сколько о том, как бы еще покруче нагадить киевскому «Динамо». Например, сделать всё, чтобы команда не пробилась в Лигу чемпионов!

В обратном меня убедит только выход на поле хотя бы пятерых динамовцев. Но вы ведь понимаете, что этого не случится…

Состав сборной Украины:

вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал»), Юрий Панькив («Александрия»), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба «Динамо»);

защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тымчик («Динамо»), Игорь Пластун («Гент»), Эдуард Соболь («Брюгге»);

полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба «Ференцварош»), Роман Безус («Гент»);

нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).