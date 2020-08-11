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Майдан в Белоруссии победит

Товарищ Краснов
11.08.20 08:49
475
Майдан в Белоруссии победит

Предлагаю отвлечься от симпатий и антипатий и заняться расстановкой сил в Белоруссии. Кто против кого и против чего протестует, и кто кого поддерживает.

Против Александра Лукашенко традиционно выступают представители наиболее склонных к социальному паразитизму социальных групп. Совокупность которых уже давно называют на постсоветском пространстве креаклами. Либеральная интеллигенция, преимущественно занятая в журналистике, преподавании гуманитарных наук, искусстве и т.п., студенчество, не занятые в сфере реального производства работники сферы услуг и пр. Чем крупнее город, тем больше процент протестующих, что тоже традиционно для всех аналогичных протестов на постсоветском пространстве и вне его.

Лукашенко, как и все аналогичные лидеры, традиционно неудобен транснациональному капиталу. Дело здесь не в идеологии, а в простой выгоде – прокладка в виде авторитарного режима и развитой бюрократии представляется транснационалам лишним звеном.

Лишним звеном режим Лукашенко представляется и российским корпорациям, в первую очередь Газпрому, который уже около десятилетия предпринимает информационные атаки на Белоруссию и лично Лукашенко через свои СМИ – НТВ, «Эхо Москвы» и пр. На сей раз Газпром зашел дальше. Виктор Бабарико, многолетний глава Белгазпромбанка. У Цепкало в этой структуре работала сестра жены, а Тихановский попрошайничал (пардон, собирал деньги на оппозиционную деятельность) через платежную систему МолаМола, которая принадлежала бабариковскому сыну. Очень сомнительно, что такая деятельность могла производится без ведома первого лица российского государства. У последнего есть и личный мотив. Как мы помним, авральные поправки в Конституцию возникли после окончательного провала поглощения Белоруссии и смены конституции под таким вот «победным» соусом.

Страны запада Белорусская система не устраивает давно. В первую очередь речь идет о Польше, чей след в белорусский событиях (попытках Майдана) и в 2006-м, и в 2010-м годах прекрасно известен.

Лукашенко держался все эти годы за счет трех факторов. Личного политического искусства, умения лавировать и играть на противоречиях России и Запада, во-первых. За счет своего высокого политического рейтинга в России, во-вторых. Этот фактор очень важен, поскольку каждая попытка России «схарчить» Белоруссию, наталкивалась на такую волну протеста внутри страны с лозунгом «руки прочь от Бацьки», что российским властям приходилось всерьез с этой волной считаться.

В-третьих и в главных – Лукашенко пользовался поддержкой большинства населения собственной страны. Когда его обвиняют слева в «ползучей приватизации» и «ползучей либерализации» экономики, обвинения эти справедливы. Но все познается в сравнении. Факт в том, что ни одна постсоветская страна не сохранила столько социальных завоеваний СССР. А ждать от небольшой страны, лишенной к тому же сырьевой базы, восстановления полноценного социализма – было бы безумием. На этом фоне относительно высокий уровень жизни и малая степень социального расслоения, работающее производство и сельское хозяйство – были самой лучшей рекламой для президента.

Второго фактора Лукашенко лишился. За последний год настроение большинства россиян сменилось на противоположное. И здесь заслуга не только российских СМИ, но и самого белорусского руководства. «Вписываться» за «Бацьку» перед собственным властями россиянин более не будет. Он разочаровался.

Третий (и самый главный) фактор можно убить санкциями, особенно если те подействуют с двух сторон. И большинство населения отвернется от Лукашенко в очень короткие сроки. Россия, где Путин (чтоб не рассказывал Центризбирком) из «удовлетворительного» уже превратился в «неудовлетворительного», прекрасно это показывает.

Остается лишь первый фактор. Личное политическое искусство. Этого слишком мало априори. А кроме того, лавировать можно лишь до тех пор, пока обе стороны не объединились, чтобы тебя сожрать. Дальше лавировать бесполезно, останется лишь возможность полностью лечь под одну из сторон, чтобы та взяла тебя целиком, а не разорвала пополам с «партнером». Но какую бы сторону Лукашенко не выбрал (кажется, он ложится-таки под Россию), эта сторона его тут же сожрет как политика, в самом лучшем смысле гарантировав в качестве «отступного» почетную пенсию.

Батька, безусловно, боец. Он хитер и талантлив как политик. Но даже если ему удастся выкрутиться в этот раз (а, скорее всего, удастся), то следующий раз будет для него последним.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, протесты, Беларусь

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