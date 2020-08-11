Лучший украинский легионер Руслан Малиновский

Ну а в том, кто прямо сейчас лучший украинский легионер, сомневаться не приходится. В телеграм-канале мы с Шаховым-младшим организовали опрос на эту тему, и 80% проголосовало за Руслана Малиновского!

Он реально прибавляет от сезона к сезону. В прошлом году был лидером бельгийского «Генка», лучшим игроком в команде, которой помог неожиданно выиграть чемпионат страны. Летом 2019-го пошел на повышение, в «Аталанту», в топ-чемпионат, который, на мой взгляд, сейчас входит в тройку сильнейших в мире, и там стал пускай и не лидером, каковым был в «Генке», но очень заметной фигурой. И тоже помог бергамаскам, во-первых, пройти в четвертьфинал (пока еще четвертьфинал, а дальше будет видно – матч с ПСЖ в эту среду) Лиги чемпионов, а, во-вторых, занять третье место в чемпионате страны. При этом «Аталанта» побила рекорд сезонной результативности серии «А», начиная с 1950 года, когда «россо-нери» отличились 118 раз, забив 98 голов в 38-ми матчах чемпионата. Но в том сезоне вообще сумасшествие творилось, и «Аталанта» с нынешним показателем стала бы только четвертой по результативности командой…

На мой вкус, именно «Аталанта» в этом сезоне демонстрировала самый зрелищный футбол в Европе, превращая каждый матч в шоу. И даже, фактически обеспечив себе победу в матче, подопечные Гасперини, продолжали играть ярко, для болельщиков. Неслучайно, именно у «Аталанты» в этом сезоне лучшая в Италии разница забитых-пропущенных мячей, а средняя результативность матчей с ее участием без малого четыре (!) гола за матч!

Фанатское видео о Руслане Малиновском:

Разумеется, внес в этот рекорд свою лепту и украинец, на счету которого восемь голов (шестой результат в команде) и три результативных передачи в чемпионате, а также один гол в Лиге чемпионов, забитый, правда, в разгромно проигранном матче в Манчестере (1:5).

В Италии для многих игра Малиновского стала откровением, и, в первую очередь, болельщики отмечали его удар. Причем не только с рабочей левой, но и с правой ноги тоже. «У него удар не хуже, чем Криштиану!» – восторгались они.

А ведь, казалось, что у Малиновского в «Аталанте» могу быть большие проблемы. И дело не только в огромной конкуренции на позиции центрального полузащитника. Довелось прочитать, что трансфер Малиновского не был тренерским, что не Гасперини просил этого игрока. Но когда у команды классный наставник, когда великолепно поставлена игра, внедрить в нее сильного футболиста – не самая большая проблема.

Правда, изначальная настороженность себя подтвердила. Малиновский ведь так и не стал стабильным игроком стартового состава. Да, он сыграл в 34-х матчах серии «А» из 38-ми и во всех восьми матчах Лиги чемпионов. Но в ЛЧ у него только один полный матч, а чемпионате – пять. В Лиге чемпионов у него лишь один выход в стартовом составе, а в чемпионате – только двенадцать! Зато в лице Руслана Гасперини увидел игрока, который в состоянии кардинально усилить игру команды со скамейки, и именно украинец – рекордсмен «Аталанты» по количеству выходов на замену в этом сезоне – 29: 22 в чемпионате и 7 – в Лиге чемпионов. У лучшего снайпера команды колумбийского нападающего Муриэля 27 выходов, в том числе 24 в серии «А». Неудивительно, что и в этом первенстве страны, и в Лиге чемпионов Малиновский стал лишь 13-м игроком «Аталанты» по количеству времени, проведенного на поле.

Примеры Муриэля и Малиновского показывают, насколько классно Гасп работает со скамейкой запасных, и его замены почти всегда улучшают игру команды. То, что Малиновский выходил на замену примерно в двух матчах из трех, не повлияло на его оценки. На всех изученных «оценочных» сайтах Малиновский попадал в десятку лучших игроков команды, а известный сайт WhoScored, который столь невысоко оценил выступление Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме», поставил на пятое место в команде в чемпионате страны (правда, этот же сайт поставил Руслана на 12-е место в команде в Лиге чемпионов).

Но важно, считаю, даже не то, на каком месте мы видим Руслана на том или ином сайте. Важно, что оказавшись в новом для себя клубе, в новом чемпионате, причем в гораздо более сильном и клубе, и чемпионате, Малиновский продолжает расти как игрок. Он прогрессирует, он становится лучше, и в сборной Украины на него смотрят как на лидера команды. И, уверен, что будут смотреть и на Евро-2021, и еще много-много лет.

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