«Динамо» – «Заря»: самая важная победа в чемпионате?

Доволен ли я этой победой в ключевом матче в борьбе за лигочемпионскую путевку? Ещё бы! Ещё как!

Породила ли эта победа новые вопросы? Пожалуй, нет, вот только со старыми проблемами «Динамо» так и не разобралось.

Ну ненормально это, когда уже в четвертом матче подряд «Динамо» пропускает первым! И снова не из-за прекрасной комбинации гостей, а по собственной глупости. На этот раз начудил Кендзёра, который, пытаясь в подкате отпасовать назад Бущану, сделал это настолько слабо, что Громов перехватил и спокойно реализовал выход один на один. Тысячу раз прав главный тренер команды Алексей Михайличенко, назвав этот гол «безобразным».

К сожалению, «Динамо» пропускает в десятом матче чемпионата подряд, а из десяти последних голов семь были пропущены в первом тайме, в том числе три – в первую дюжину минут.

Во всех четырех матчах «Динамо» адекватно реагировало и забивало один, а то и два гола подряд. «Заре» забило даже три! Причем и первый, и второй мячи вышли красивыми, и, что характерно: левша Цыганков вколотил мяч над головой вратаря правой ногой, а правша Сидорчук – обвел вратаря ударом с левой! Третий гол Цыганков забил головой, что тоже для него не очень характерно. Голевым ударам предшествовали классные передачи Буяльского, а в эпизоде со своим голом Сидорчук еще пяткой точную передачу отдал.

Мне действительно очень понравилась реакция «Динамо» на «безобразный гол» в виде трех забитых мячей в первом тайме, но, честно скажу: если выбирать между первым таймом и вторым, я бы всё-таки отметил второй. В первом «Динамо» классно атаковало, много забило, могло еще (чего стоит шанс Русина, который лишил Буяльского третьего ассиста в матче), но при этом очень слабо выглядело в обороне. И объективно: «Заря» могла забить не меньше. Если бы не прекрасная реакция Бущана и его спасение сезона (во всяком случае, ничего круче в этом чемпионате не видел) при счете 2:1, кто знает, чем бы всё обернулось. «Заря» ведь, которая славится умением держать мяч, комбинировать, и в этом матче продемонстрировала эти качества, и в созидании выглядела очень неплохо.

В перерыве тренерский штаб четно объяснил команде, что так играть в обороне нельзя, и, если в первом тайме мы видели качели с фантастическими моментами у тех и других ворот, то второй полностью прошёл под диктовку «Динамо», которое классически сыграло по счету. С одной стороны, киевляне ничего не позволили сопернику, кроме, пожалуй, одной атаки, которую луганчане не смогли завершить ударом по воротам (был еще сумасшедшей силы удар Лунёва из-за пределов штрафной, но там арбитры зафиксировали офсайд), с другой, сами в контратаках могли забить и четвёртый, и пятый мячи. Один только Русин три момента упустил, плюс Абу-Ханна выбил мяч из пустых ворот, когда, казалось, добивай – не хочу.

Но самое главное, повторюсь, что после перерыва динамовцы настолько уверенно играли в обороне, что вообще никаких сомнений не было в том, что победа будет за Киевом. Даже очередная травма Бурды не повлияла на надежности динамовских тылов, равно как травма Вербича, полученная в дебюте еще при счете 0:1, как выяснилось, не повлияла на остроту динамовской атаки и на результативность команды. На мой взгляд, по такой игре, логичнее бы выглядела победа со счетом 5:2 или даже 5:3, а не 3:1. Такой футбол безумно нравится зрителю, но сколько же нервов отбирает, прежде всего, у тренеров.

Что дает эта победа? Ответ очевиден: «Динамо» обошло «Зарю» и вышло на чистое второе место в чемпионате. Более того, если учесть, что у киевлян преимущество перед луганчанами по личным встречам (2:2, 1:2, 3:1, 3:1), то в последнем матче с «Колосом» команду Алексея Михайличенко будет устраивать и ничья. Параллельный же поединок «Зари» и «Десны» превращается в рубку за третье место, которое доселе (как, впрочем, и четвертое) черниговской команде никогда не покорялось. А третье место сулит клубу большие деньги, ведь это прямая путевка в групповой раунд Лиги Европы, так что командам вдвойне будет, за что рубиться.

Ну а «Динамо», конечно, в борьбе за второе место стало явным фаворитом. Однако давайте всё-таки поостережемся загодя отправлять команду в квалификацию Лиги чемпионов и утвердительно отвечать на вопрос, поставленный в заголовке: после победы в Запорожье некоторые горячие головы уже объявили «Динамо» вице-чемпионом, а оно после этого даже на четвертое место ухитрилось опуститься.

К сожалению, это не то «Динамо», в котором можно быть уверенным на 100%. И уж точно оно не готово побеждать даже Ковалёвку на голом мастерстве, не добавляя к нему тактической подготовке, желания, боевитости и всего остального. Давайте вспомним: из девяти игр второго этапа только в одном случае киевляне выиграли за явным преимуществом – дома у «Александрии». В остальных матчах они или пропускали первыми, или позволяли сопернику сравнять счет. Ну и, конечно, серия, о которой говорилось вначале – из четырех матчей подряд, в которых соперник открывал счёт, очень напрягает.