Почему ФФУ просит деньги у «Шахтера»?..

На просторах «Фейсбука» благодаря коллегам-товарищам Роме Бебеху и Косте Андриюку наткнулся на один весьма любопытный документ, показывающий всю красоту и парадоксальность отношений нашей федерации футбола с чемпионом страны донецким «Шахтером».

Это письмо, подписанное генеральным секретарем тогда еще ФФУ Ю.Г. Записоцким и написанное 30 ноября 2016 года, в котором он просит генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина перечислить в федерацию всего-навсего 300 000 гривен с целью (орфографию сохраняю) «забезпечення належного фiнансування поточних навчально – тренувальних заходiв та змагань збiрних з футболу».

Реакция Записоцкого уже известна (цитирую новость на странице Романа Бебеха в «Фейсбуке»): «Лист автентичний. Це форма компенсації за користування стадіоном Баннікова. Шахтар проводив там свої тренування! Ця сума за певну кількість тренувань».

Слушайте, но ведь в письме нет ни слова о тренировках «Шахтера», ни слова о стадионе «Имени Банникова», ни слова о какой-либо компенсации, а просто, префразируя, «подайте бедному жалкие 300 000».

«Безвозмездно, то есть даром» – советские мультики про Винни-Пуха, думаю все помнят.

Видимо, «Шахтер» нужную сумму перечислил, ведь менее чем через две недели, 12 декабря того года, «Динамо» принимало дончан в матче чемпионата Украины, проиграло 3:4 и заканчивало матч вдевятером, причем, за что крымский арбитр Жабченко, теперь работающий в чемпионате России, показал прямую желтую карточку тогда еще нападающему «Динамо» Мораесу помнят все.

А теперь скажите, о каких принципах честности, объективности, равноправия клубов, нейтралитета, о которых речь идет в Уставе УАФ, после этого можно говорить?

Теперь додумывать можно всё, что угодно: можно только подозревать, сколько таких писем один «генеральный» отправлял другому «генеральному» и какие суммы в них фигурировали.

Можно только додумывать, насколько взаимосвязаны эти письма с решениями, которые принимало ФФУ в пользу одних и не в пользу других. Дисквалификации Бернарда и Кадара, судейство, календарь – эти и другие примеры предвзятости и необъективности можно очень долго вспоминать.