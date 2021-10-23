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Блоги > Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Автор: Андрей Головачев
23.10.21 13:50
117
Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Давайте попробуем разобраться, почему Европа протестует против обязательной вакцинации? Научный базис протестов базируется на следующих тезисах:

1. В период эпидемии нельзя делать вакцинацию, потому что прививка резко ослабляет иммунитет и при неизбежном столкновении с инфекцией, человек попадает в зону огромного риска. Это, кстати, давно известный закон вирусологии.

2. Известно, что мутации вируса происходят в организме с ослабленным иммунитетом, потому что прививают только одним типом белка, что дает возможность вирусу быстро мутировать на другой, находя «бреши» в иммунитете. То есть, вакцинированный человек является источником мутаций.

Это, кстати, сейчас и происходит и вслед за Дельтой придут все новые и новые штаммы. Уже приходят. По этой причине, эпидемия будет вечной и количество смертей не будет уменьшаться, что уже видно на примере многих стран.

3. Ни одна вакцина не прошла необходимой опробации и не доказала своей эффективности и безопасности. Для этого требуется период не менее пяти лет.

Поэтому противники обязательной вакцинации вполне справедливо считают, что речь может идти только о добровольной вакцинации. Да и вообще какая может быть принудиловка, когда речь идет о праве частной собственности человека на самого себя! Основополагающий принцип истинной свободы!

Но почему правительства в странах ЕС и США не прислушиваются к этим аргументами?

Ответ простой: производители вакцин смогли силой, деньгами и раздуванием паники навязать свою точку зрения. Альтернативные научные точки зрения были попросту подавлены, а ученые, которые их высказывали, преданы остракизму и шельмованию.

Вакцинирование в масштабе всей планеты это очень большие деньги. Точнее очень очень большие деньги. Как тут не вспомнить Маркса, котоый писал, что «при 20 процентах (прибыли) капитал становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

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Тэги: протесты, вакцинация

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