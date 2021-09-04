Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей

Почитал, что говорили и писали официальные лица по случаю начала нового учебного года и в очередной раз понял, что с образованием в Украине будет чем дальше, тем хуже.

Сразу отмечу, что я — сторонник классического школьного и университетского образования. Новомодные (и совершенно дегенеративные) тренды на прививание «компетенций», вроде «крутить гайку», «считать сдачу в магазине», или «писать квартальный отчёт» — путь к формированию стада тупоголовых потребителей, а не общества сознательных и политически-грамотных граждан.

Школа и университет должны, в первую очередь, учить мыслить. Для этого наиболее полезно изучение таких, казалось бы, далёких от практики дисциплин, как философия, древняя и классическая литература и даже мёртвые классические языки. Всё это учит размышлять и стремится постигать суть вещей, в то время как обывательские «компетенции» устаревают буквально за несколько лет в условиях бурного развития техники. А вот умение мыслить не устареет никогда, так как именно оно помогает раз за разом отыскивать нестандартные решения для не вписывающихся в шаблонный «алгоритм действий» проблем.

В британских частных школах закрытого типа, с викторианских времён готовящих элиту, одним из наиболее распространённых видов заданий является написание сочинений (кстати, так же было и в классических гимназиях дореволюционной России). Именно потому, что оно развивает склонность к размышлениям. В той же Британии популярна практика назначения на высокие управленческие должности (в том числе и в бизнесе) выпускников факультетов, над которыми у наших любителей «современных компетенций» принято смеяться — философского, богословского и исторического. Причина всё та же — умение мыслить, а не действовать шаблонно.

Разумеется, я не утверждаю, что подобного рода элитное образование нужно и полезно всем. Но внедрять в общую школьную программу отдельные его элементы, несомненно, необходимо. А обучение «компетенциям» оставьте для дрессуры цирковых обезьян.

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