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Блоги > Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Автор: Елена Лукаш
12.10.20 20:29
320
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

О вакцинах от COVID-19. Дано:

— Пандемия COVID-19, во время которой государство не построило ни одного госпиталя для помощи больным. Наоборот, зе-команда с упорством маньяка продолжает реформу Супрун.

— Бесплатные тесты, КТ, ИВЛ — недоступная роскошь. Украинцы лечатся и самоизолируются за свой счет, что очень недешево. Нормы законов об обязанности государства предоставлять бесплатное тестирование, лечение, средства защиты и своевременные доплаты медикам проигнорированы. Вместо них введены штрафы.

— Антиковидный фонд растрачен на предвыборно-дорожный пиар, помощь по безработице, а военные и полицейские освоили средств фонда большое чем медики. Ни одного аппарата ИВЛ за средства фонда не куплено.

— Жесткий карантин касался обычных граждан, а не «Эпицентров» с «Велюрами» и заключался в основном в запугиваниях и ограничениях.

— Вменяемой социальной поддержки украинцы не дождались. Действенной помощи бизнесу не поступило. Экономика добита. Растут только смертность и долги.

— Общего иммунитета нет, вакцин нет, от существующей российской вакцины власть отказывается.

Короче, «подмога не пришла».

ВОПРОС: Как при таких исходных минимизировать последствия распространения COVID-19 в осенне—зимний период?

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВЛАСТЬЮ ОТВЕТ: НИКАК. Снова идите на карантин.

И при этом не получайте российской вакцины.

И других не получайте. Их еще нет.

И знаете, я не могу понять, о чём спор о вакцине.

Ели бы речь шла о государственной программе БЕСПЛАТНОГО И ПОВСЕМЕСТНОГО вакцинирования и выбора поставщика вакцин, я бы еще могла понять.

Но об этом речи не идет.

ЛЮБУЮ поступившую вакцину мы будем покупать по коммерческим ценам сами. И риски нести сами. И преимущества получать также сами.

Так почему нам просто не дают возможности самим выбрать: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Допустите ее ввоз и дайте возможность гражданам самим решать, что с ней делать: использовать или игнорировать.

Все риски всегда и во всем на нас. Вы же НИ ЗА ЧТО не несете ответственность. Разве нет?

Хоть кто-то из чиновников ответил за осложнения после АКДС вакцины индийского производства? Хоть кто-то ответил за рост больных туберкулезом после запрета БЦЖ-вакцин российского производства?

НИКТО. Потому что все риски вакцинирования или отказа от него лежат на нас.

Так на каком основании власть, во всей красе проявившая свою тупость и беспомощность, ограничивает нас в выборе способа защиты?

Что за бред?

И я по-прежнему утверждаю, что лучшая антиковидная защита — выгнать всю зе-команду.

Не промахнитесь на избирательном участке.

Мародерам карантина нужна украинская прививка.

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Тэги: карантин, политика, прививка, коронавирус

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