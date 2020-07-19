Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?

Украинизация образования — это не только о самовыражении политических украинцев за счёт самоунижения украинских русских. И не только о превращении этих русских в граждан третьего (четвёртого?) сорта. Это ещё и о содействии деградации граждан Украины в целом.

Вот банальный пример: специализированная научная литература. В массе своей — переводная. В Украине её не издают. Издают в России. Не так давно были новости, что после запрета импорта из России книг возникла с этой литературой проблема: нельзя ввозить, нет книг!

Но это полпроблемы. Можно же ввести как-то внычку, контрабандой. Заказать через третьи руки и т.п. Но мало ввезти — надо ещё прочитать! А, как вы понимаете, в России-то книги издают не на украинском, а (у, кляти москали!) на русском.

И это ведь не Донцова или, там, Пелевин. Это НАУЧНАЯ литература. Со специфической терминологией. Сегодня фактически свободно владеющие русским учёные читать её ещё пока могут: в школе, а в массе своей и в институте они учились ещё полностью или частично на русском.

С украинизацией образования это окошко закроется.

Могут возразить, что, мол, можно же по-английски читать. Можно. Если знаешь английский. А с английским в Украине в целом... Ну, вы примерно сами знаете как.

Или другой способ: можно ведь переводить и издавать научную литературу в Украине и на украинском. Можно. Наверное. Но почему-то этого не делают.

Да вот банальный пример: перед написанием этого поста решил поискать, а есть ли перевод на украинский язык знаменитых фейнмановских лекций по физике? Не нашёл. На русском — пожалуйста, хоть в бумаге, хоть в цифре, хоть бесплатно, хоть за деньги. На украинском — не нашёл. Есть перевод мемуаров Фейнмана — да, это есть. А вот самих лекций — нету. То есть, да, конечно, в условиях, когда за 29 лет не удосужились перевести на украинский одну из самых популярных книг по физике в мире я именно верю, что вот прям завтра начнут массово переводить спецлитературу. У которой, может, во всей Украине-то потенциальных читателей наберётся десятка полтора.

Ну и так далее. К примеру, украинская физика до сих пор по многим линиям связана с российской — несмотря на многочисленные официальные и неофициальные запреты. Помню прохладную историю о том, как в 2014 году в обстановке строгой секретности проводили в Украине олимпиаду МФТИ, например. Ну или там наши спецы по элементарным частицам, нуждающиеся в результатах экспериментов на российских установках в той же Дубне. Сейчас они, опять же, могут в целом общаться с экспериментаторами на одном языке (русском). После украинизации это будет уже сложнее: даже если в быту эти люди будут продолжать говорить по-русски, научная терминология у них уже будет разноязычной. Это как с юристами: при схожести многих аспектов законодательства, украинскому и российскому юристу говорить сложновато, так как украинский юрист, даже говоря по-русски, пересыпает речь украинскими терминами, русских аналогов которых он часто не знает или не привык употреблять: ухвала, постанова, позывач и т.п. В физике (и других науках) всё будет так же, но лучше.

Повторюсь, можно было бы сказать, что «ну ничего, выучат английский». И это сработало бы. Да вот только колоссальных успехов в изучении английского в Украине я не вижу. Чего не скажешь об успехах в выживании русского.

И это вполне закономерно. Для Украины запланировано превращение в полуграмотное отсталое государство. И этот план реализуется ударными темпами.

И, как ни больно это говорить, может, туда нам и дорога?

Первоисточник