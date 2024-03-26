Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ

Имуществом общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен во время войны «обросла» семья новоназначенного председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, пишет ОРД.

В частности Павел Кириленко прикупил себе:

— большое имение и два земельных участка под Киевом.

— 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице.

— два кроссовера.

— три квартиры с паркоместами в элитных ЖК Киев.

— четверо апартаментов в Ужгороде.

Имущество Павел Кириленко, в большинстве своем, оформил на родственников жены (отцов-пенсионеров и бабушку). При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество.

Павел Кириленко в интервью Heorhiy Shabaev заявил, что якобы источник состояния — это стартовый капитал семьи, сформированный еще в 90-е, когда бабушка будущей жены Павла Кириленко якобы выгодно продала акции завода «Стирол» в Горловке, которые она получила как работница. Но найти официальное подтверждение заявленным Павлом Кириленко операциям не удалось.

Родственники Павла Кириленко также не смогли предоставить никаких документальных подтверждений этой версии происхождения состояния.