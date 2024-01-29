Зеленский объяснил риск задержки помощи США

Затягивание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет иметь влияние на объединенную Европу и приведет к ряду последовательных проблем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Как отметил президент, он не верит в то, что США могут полностью отказаться от поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. В то же время если это произойдет, Европа не сможет предоставлять тот уровень помощи Киеву, который он получал ранее.

«Ни оружием, ни финансово. Потому что, наверное, если бы вся Европа объединилась, она бы смогла дать достаточно поддержки Украине, но США имеют такое влияние и когда сигналы не очень положительные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы», — пояснил президент.

«Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины — это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы», — отметил Зеленский.

По словам президента, среди последствий затягивания помощи США:

— дефицит оружия и финансов в Украине;

— потеря союза между США и Европой;

— Европа останется наедине в противостоянии России, если Украина не выдержит и российский диктатор продолжит свое наступление.

Напомним, в Киев прибыли американские инспекторы для проверки предоставленной Украине помощи.