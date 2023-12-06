Появилось видео, как плачет Ким Чен Ын

Главное: Ким Чен Ын расплакался на камеру. Произошло это на Общереспубликанском съезде матерей.

Детали: В интернете обсуждают видео плачущего лидера КНДР Ким Чен Ына. Политик растрогался, заслушивая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей.

Местный СМИ уточняют, что, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, он пустил слезу.

Причина такого поведения лидера страны не уточняется, однако известно, что в докладе говорилось о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

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