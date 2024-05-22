У жены президента Сирии нашли страшную болезнь

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма тяжело заболела. Об этом поведали в канцелярии главы государства.

Сообщается: «После того как у первой леди Асмы Асад были обнаружены несколько симптомов и клинических признаков болезни и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз».

Известно, что 48-летняя женщина временно откажется от участия в публичных мероприятиях и будет соблюдать социальное дистанцирование.

Стоит добавить, что еще летом 2018-го года у нее выявили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января 2019-го года медики провели успешную операцию по ее удалению. В августе 2019-го года канцелярия президентского дворца сообщила, что Асма Асад победила болезнь.

Ранее президент Сирии сделал несколько скандальных заявлений по Украине.