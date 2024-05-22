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Новости > Большие подорлики: редкие хищные птицы стали облетать Украину из-за войны

Большие подорлики: редкие хищные птицы стали облетать Украину из-за войны

Агата Кловская
22.05.24 09:21
74
Большие подорлики: редкие хищные птицы стали облетать Украину из-за войны

Продолжающаяся в Украине война повлияла на поведение редких хищных птиц больших подорликов, которые начали облетать территорию нашей страны из-за идущих боевых действий. Об этом поведали эксперты из университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук.

По их словам, миграционный маршрут этих птиц проходит через территорию нашей страны, изменили траекторию своих полетов.

Поясняется, что большие подорлики – это редкие хищные птицы, которым угрожает исчезновение. Их относят к семейству ястребиных и занесли в Красную книгу.

Учеными были проанализированы пути миграции девятнадцати птиц, направлявшихся из зимовок в Греции и Восточной Африке в Беларусь в 2022-м году.

Эти данные об их передвижениях были сопоставлены с информацией о маршрутах, которым птицы следовали в 2018-2021-м годах.

Указывается, что за птицами следили с помощью GPS-детекторов.

Оказалось, что облетают регионы нашей страны, где происходят военные столкновения.

Сообщается о том, что после начала военных действий в ходе миграции большие подорлики пролетали в среднем дополнительные 85 километров, а их путь к привычным местам гнездования длился на 55 часов дольше.

Кроме этого выяснилось и то, что птицы стали делать меньше остановок на пути.

Резюмируется, что подобный усложненный маршрут может негативно сказаться на популяции больших подорликов.

Ранее ученые узнали о птицах кое-что невероятное.

Тэги: ученые, общество, наука, война, птицы, новости Украины

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