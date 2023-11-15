Представлен официальный мяч Евро-2024

Главное: УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024. Турнир пройдет летом на полях Германии.

Детали: УЕФА представил официальный мяч, которым будут играть все команды на чемпионате Европы 2024 года.

Производителем футбольного снаряда стала немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде и экипировке. Символично, что Евро-2024 состоится в Германии.

Турнир начнется в начале июня 2024 года и продлится месяц. В соревновании примут участие 24 национальные команды, которые являются членами УЕФА.

introducing the official match ball for the @EURO2024



find it here: https://t.co/xyNZl37OLQ pic.twitter.com/MXxUABb47j — adidas Football (@adidasfootball) November 15, 2023

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