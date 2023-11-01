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Видео-Новости > Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера

Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера

Агата Кловская
01.11.23 16:26
148
Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера

Главное: Презентован трейлер фильма «Убийца». Фильм повествует о киллере, который решает пойти против своих бывших нанимателей. 

Детали: В Сети появился трейлер триллера «Убийца» от режиссера «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера

Фильм «Убийца» повествует о киллере, который начинает чувствовать раскаяние за свои преступления и решает пойти против своих бывших нанимателей. 
 
Премьера фильма «Убийца» состоится 10 ноября 2023 года.
 
Трейлер триллера «Убийца»:
 

Тэги: фильм, кино

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