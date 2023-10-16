В Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль

Главное: В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданский автомобиль. Это уже не первый подобный случай.

Детали: Во временно оккупированном Луганске российские военные устроили ДТП. Бронетранспортер оккупантов переехал гражданский автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

«В оккупированном Луганске БТР переехал гражданский автомобиль», — рассказал он.

По его словам, российским военным безразлично и на правила дорожного движения, и на людей.

«Похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками „V“ и „Z“ сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился», — говорит Лысогор.

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