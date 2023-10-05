Появилось видео, как во Львове эпично горела маршрутка

Главное: Во Львове вспыхнула маршрутка с людьми. Чудом никто не пострадала.

Детали: Утром четверга, 5 октября, во Львове произошло огненное ЧП. На улице Миколайчука вспыхнула маршрутка №19 марки Ataman, сообщает ГСЧС.

Лишь чудом никто не пострадал.

Информируется, что все пассажиры и водитель сразу вышли из машины и пытались самостоятельно ликвидировать возгорание.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных к месту вызова автобус был охвачен пламенем.

Позже спасатели ликвидировали пожар, однако огонь полностью уничтожил маршрутку.

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