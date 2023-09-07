Появилось видео уникальной тысячелетней мумии из Перу

Главное: В Перу нашли уникальную мумию. Археологи говорят, что ей тысяча лет.
Детали: В Лиме (Перу) была сделана уникальная находка. Местные археологи обнаружили мумию, которой, по их словам, тысяча лет.
Ее останки нашли вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями в Лиме.
Известно, ч то это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами.
При этом у мумии длинные волосы и почти полностью сохранившаяся челюсть.
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