Появилось видео уникальной тысячелетней мумии из Перу

Главное: В Перу нашли уникальную мумию. Археологи говорят, что ей тысяча лет.

Детали: В Лиме (Перу) была сделана уникальная находка. Местные археологи обнаружили мумию, которой, по их словам, тысяча лет.

Ее останки нашли вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями в Лиме.

Известно, ч то это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами.

При этом у мумии длинные волосы и почти полностью сохранившаяся челюсть.

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