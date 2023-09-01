На Burning Man 2023 Украина презентовала феникса

Главное: Украина на известном фестивале Burning Man презентовала возрождающуюся из пепла инсталляцию — птицу-феникса.
Детали: Украина на известном фестивале в США Burning Man 2023 впервые за всю историю мероприятия сожгла инсталляцию в самом начале, а не в конце
Как утверждают авторы, украинская скульптура стала первой на Burning Man, завоевавшей внимание организаторов мероприятия в этом году.
Украинские художники через символ птицы-феникса, который возник после того, как упала истлевшая внешняя конструкция, продемонстрировали, как Украина ежедневно рождается из огня.