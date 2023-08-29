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Видео-Новости > Папа Римский шокировал главу УГКЦ, призвав идти вперед «наследников великой Матушки России»

Папа Римский шокировал главу УГКЦ, призвав идти вперед «наследников великой Матушки России»

Александр Панько
28.08.23 22:22
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Папа Римский шокировал главу УГКЦ, призвав идти вперед «наследников великой Матушки России»

Главное: Папа Римский призвал идти вперед «наследников великой Матушки России». Глава УГКЦ Святослав Шевчук сказал, что надеется, что эти слова «были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России». 

Детали: Глава УГКЦ Святослав Шевчук отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о «наследниках великой Матушки России». Он сказал, что надеется, что эти слова «были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России». 

Папа Римский призвал идти вперед «наследников великой Матушки России». «Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», – сказал Папа Франциск во время онлайн-выступления на встрече с российской католической молодёжью.
 
 
«Слова о «великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности» – самый плохой пример империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине – войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа», – заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.
 
По словам Шевчука, УГКЦ ожидает «от Святого Престола объяснения этой ситуации».

Тэги: Папа Римский, УГКЦ

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