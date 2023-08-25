Жизнь на нашей планете (2023): трейлер и дата выхода документалки от Стивена Спилберга

Главное: Появился трейлер фильма «Жизнь на нашей планете» (Life on Our Planet). Премьера запланирована на 25 октября 2023.

Детали: Появился трейлер документального фильма «Жизнь на нашей планете» (Life on Our Planet), который расскажет о зарождении и развитии жизни на Земле.

В документальном научно-популярном проекте «Жизнь на нашей планете» обещают показать динозавров, мамонтов и других доисторических созданий. Продюсером выступает Стивен Спилберг.

Премьера всех эпизодов «Жизнь на нашей планете» (Life on Our Planet) запланирована на 25 октября 2023 года.

трейлер документального фильма «Жизнь на нашей планете» (Life on Our Planet):