В США родился очень необычный жираф

Главное: Необычный сетчатый жираф родился в США. Он появился в зоопарке Брайтс.

Детали: В американском городе Лаймстоун (штат Теннеси) в местном зоопарке Брайтс родился необычный сетчатый жираф. Произошло это еще 31 июля.

Эксперты говорят, что такой жираф – единственный в мире.

Известно, что на свет появилась самка, на которой нет ни одного пятна, и она полностью коричневая.

В свою очередь, директор зоопарка Дэвид Брайт рассказал, что последний однотонного окраса жираф был зарегистрирован в 1972-м году в Токио.

Он отметил: «Обычно мы не размещаем детенышей в зоопарке, но, учитывая, что это такая уникальная ситуация, мы знали, что это привлечет много внимания к жирафам, что поможет нам указать людям правильное направление: «Эй, вот как вы можете помочь жирафам в дикой природе».

Сообщается: «Международное освещение в прессе о наших детенышах жирафа без узоров привлекло столь необходимое внимание к вопросам сохранения жирафов. Дикие популяции постепенно вымирают: 40% популяции диких жирафов исчезли всего за последние три десятилетия».

Сейчас зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для животного. Среди вариантов – Кипики, Фиряли, Шакири и Джамелла.

Стоит добавить, что сетчатый жираф – это подвид жирафа с коричневыми и оранжевыми пятнами, который обитает на территории Африканского Рога: в Сомали, на юге Эфиопии и на севере Кении.

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