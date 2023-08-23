Беспилотники вновь атаковали Москву

Главное: Столицу РФ атаковали беспилотники. Один попал в здание комплекса «Москва-Сити».

Детали: Ночью Москву атаковали беспилотники. В Минобороны России заявили, что якобы два БпЛА сбили силы ПВО, ещё один — попал в здание комплекса «Москва-Сити».

В росСМИ пишут, что один из дронов упал на недостроенную высотку One tower: по предварительным данным, повреждены 5 оконных пролетев.

Также в СМИ сообщают, что во всех аэропортах Москвы ночью ограничили вылет и прилёт самолётов.