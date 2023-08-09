В России вспыхнул масштабный пожар недалеко от Курской АЭС

Главное: В Курской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил крышу многоэтажки.

Детали: Масштабный пожар вспыхнул в Курской области в среду, 9 августа. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По данным российских СМИ, инцидент произошел в городе Курчатово, расположенном в 130 километрах от границы с Украиной.

Очевидцы сообщили, что пожар вспыхнул на крыше жилого дома на улице Ленинградской. На опубликованном в сети видео заметно, что над городом виднеются черные клубы дыма.

Пока причины пожара — неизвестны. Также нет информации, есть ли жертвы или пострадавшие.

Отметим, что в этом городе расположена Курская АЭС.

В тему: В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе по производству прицелов.