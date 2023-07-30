Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение во время концерта

Главное: Толпа фанатов певицы Тейлор Свифт спровоцировала землетрясение магнитудой 2,3 балла.
Детали: 70-тысячная толпа фанатов певицы Тейлор Свифт на концерте в Сиэтле спровоцировала сейсмическую активность, пишет The New York Times
Главное: Толпа фанатов певицы Тейлор Свифт спровоцировала землетрясение магнитудой 2,3 балла.
Детали: 70-тысячная толпа фанатов певицы Тейлор Свифт на концерте в Сиэтле спровоцировала сейсмическую активность, пишет The New York Times
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