Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение во время концерта

Главное: Толпа фанатов певицы Тейлор Свифт спровоцировала землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Детали: 70-тысячная толпа фанатов певицы Тейлор Свифт на концерте в Сиэтле спровоцировала сейсмическую активность, пишет The New York Times

Сейсмологи обнаружили странные колебания, равные землетрясению магнитудой 2,3 балла. Специалисты всё поняли, когда уточнили координаты, и сопоставили их с локацией и временем концерта.

В последний раз подобное явление произошло в Сиэтле в 2011 году — необычное землетрясение назвали Beastquake. Тогда футбольные болельщики Сиэтла взревели, чествуя победный гол команды Seahawk, и перепугали местных сейсмологов.

Впрочем, Beastquake оказался заметно слабее реакции фанатов Тейлор Свифт в 2023 году.