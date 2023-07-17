Опубликовано видео якобы ночного удара по Крымскому мосту

Главное: В сети появилось видео, как утверждается ночного удара по Крымскому мосту. В ролике слышны стрельба и взрывы. По данным роспабликов, один из пролетов моста просел почти на 50 см в результате инцидента.

Детали: В соцсетях появилось видео вероятной атаки на Крымский мост 17 июля.

В распространенном ролике слышны звуки выстрелов, взрывы и сирены.

Отметим, что по данным российских Tg-каналов, в результате инцидента разрушен пролет моста в сторону Тамани. Второй пролет — в направлении Керчи — просел на 50 см.

В тему: На Крымском мосту ночью прогремел взрыв. Повреждена опора.