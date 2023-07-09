Отряд самоубийц (2023): появился трейлер аниме по мотивам популярного фильма

Главное: Появился трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц». Дата премьеры неизвестна.

Детали: Warner Bros. Japan показал трейлер аниме-сериала по фильму «Отряд самоубийц» («Suicide Squad: Isekai»).

Харли и Джокеру предстоит оказаться попаданцами в фэнтезийном мире с драконами и свиньями-мутантами. Сообщается, что авторы получили «прямое разрешение от DC на то, чтобы персонажи использовали магию».

Дата премьеры сериала «Отряд самоубийц» пока неизвестна.

трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц»: