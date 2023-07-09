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Видео-Новости > Отряд самоубийц (2023): появился трейлер аниме по мотивам популярного фильма

Отряд самоубийц (2023): появился трейлер аниме по мотивам популярного фильма

Агата Кловская
08.07.23 21:54
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Отряд самоубийц (2023): появился трейлер аниме по мотивам популярного фильма

Главное: Появился трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц». Дата премьеры неизвестна.

Детали: Warner Bros. Japan показал трейлер аниме-сериала по фильму «Отряд самоубийц» («Suicide Squad: Isekai»).

Харли и Джокеру предстоит оказаться попаданцами в фэнтезийном мире с драконами и свиньями-мутантами. Сообщается, что авторы получили «прямое разрешение от DC на то, чтобы персонажи использовали магию».
 
Дата премьеры сериала «Отряд самоубийц» пока неизвестна.
 
трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц»:
 

Тэги: фильм, кино, аниме

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