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Видео-Новости > В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью

В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью

Агата Кловская
22.06.23 11:11
120
В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью

Главное: Мосты через Сиваш в районе Чонгара (район границы между Крымом и Херсонской областью) попали под обстрел. В сети появились видео после «прилетов».

Детали: Российские оккупанты заявляют об обстрелах мостов вблизи населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Россияне утверждают, что под обстрел попали автомобильные мосты через Сиваш в районе Чонгара возле административной границы с оккупированным Крымом. Оккупанты приостановили движение по поврежденным мостам.

На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Коллабранты и оккупанты обвиняют Украину в обстрелах мостов. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойными ракетами Storm Shadow. Украинские власти и военные пока не комментируют инцидент.

Крым с Херсонской областью соединяют три автомобильных дороги. Две из них расположены в районе Армянска (через Каланчак и Чаплынку). Другая идет из Джанкоя в Чонгар.

Именно этот маршрут оккупанты используют в военных целях — подвозят технику, боеприпасы и живую силу в Запорожскую область.

В тему: Данилов посоветовал россиянам как можно быстрее бежать из Крыма по Керченскому мосту.

Тэги: Крым, общество, взрыв, мост, Херсонская область, Чонгар

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