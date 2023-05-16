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Видео-Новости > Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине

Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине

Агата Кловская
16.05.23 11:10
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Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине

Главное: Нацпарк «Пирятинский» в Полтавской области запустил круглосуточный стрим из гнезда аиста в селе Леляки. На видео можно увидеть гнездо аиста Грицка, его «жены» Одарки и маленьких птенцов.

Детали: Нацпарк в Полтавской области запустил круглосуточный стрим из гнезда аиста. Камеру на гнезде птиц установили в национальном парке «Пирятинский» в селе Леляки — аист является оберегом этого села и обязательно прилетает к своему гнезду весной.

«Приборы для наблюдения, которые на тот момент находились в Салтовке под Харьковом, работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать», — сообщают создатели.

На видео можно увидеть гнездо аиста Грицка, его «жены» Одарки и маленьких птенцов.

Тэги: Полтавская область, стрим, аист

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