Стрим из гнезда аиста запустили в нацпарке «Пирятинский» на Полтавщине

Главное: Нацпарк «Пирятинский» в Полтавской области запустил круглосуточный стрим из гнезда аиста в селе Леляки. На видео можно увидеть гнездо аиста Грицка, его «жены» Одарки и маленьких птенцов.

Детали: Нацпарк в Полтавской области запустил круглосуточный стрим из гнезда аиста. Камеру на гнезде птиц установили в национальном парке «Пирятинский» в селе Леляки — аист является оберегом этого села и обязательно прилетает к своему гнезду весной.

«Приборы для наблюдения, которые на тот момент находились в Салтовке под Харьковом, работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать», — сообщают создатели.

На видео можно увидеть гнездо аиста Грицка, его «жены» Одарки и маленьких птенцов.