Google показала очень необычный смартфон

Главное: Google показала Pixel Fold. Это складной смартфон.

Детали: Компания Google показала свой первый складной смартфон Pixel Fold. Его презентация пройдет в среду, 10 мая, на конференции Google IO.

Кроме этого ожидается, что в этот же день будут представлены бюджетный смартфон Pixel 7a и первый планшет компании Pixel Tab.

Известно, что в основном наборе у Pixel Fold три камеры, а сама «трубка» белого цвета (ранее инсайдеры говорили о черном цвете продукта).

Также ожидается, что у смартфона будет 7,6-дюймовый внутренний складной экран и 5,8-дюймовый внешний дисплей.

Он будет оснащен процессором Tensor G2 и, как уверяется, самым надежным шарниром среди всех складных устройств на рынке.

Что касается цены новинки, то, как прогнозируется, базовый Pixel Fold с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить 1 799 долларов, а конфигурация с 512 ГБ – 1 919 долларов.

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