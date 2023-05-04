В России продолжают гореть нефтебазы

Главное: Ночью в России произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Также этой ночью в российском Ильском поселке загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.
Детали: В Ростовской области РФ этой ночью произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти говорят, что причиной тому является «атака беспилотника». Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.
«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов», — написал Голубев.
По его словам, в строящиеся конструкции эстакады завода якобы «врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался».
Сообщается, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.
Жертв и пострадавших нет.
Также этой ночью в российском Ильском поселке загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ ТАСС.
В сообщении говорится, что по информации экстренных служб, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.
«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сказал собеседник агентства.
Российское издание BAZA пишет, что по словам очевидцев, пожар начался примерно в 02:40, а также ему якобы предшествовало три взрыва.
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