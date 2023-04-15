Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме

Главное: В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный Огонь. Все православные христиане очень ждали этот священный момент.
Детали: В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный Огонь. Для верующих этот ритуал символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
В этом году израильские силовики ввели жёсткие меры безопасности из-за того, что совпали сразу три важнейших религиозных праздника — пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан.
В храм Гроба Господня впустили не более 1,8 тыс. человек, тогда как в прошлые годы порядка 10 тыс. паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.
По преданию, если однажды огонь не снизойдет, то произойдет конец света.