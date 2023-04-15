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Видео-Новости > Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме

Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме

Авраам Шмулевич
15.04.23 15:19
169
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме

Главное: В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный Огонь. Все православные христиане очень ждали этот священный момент.

Детали: В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный Огонь. Для верующих этот ритуал символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

В этом году израильские силовики ввели жёсткие меры безопасности из-за того, что совпали сразу три важнейших религиозных праздника — пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан.

В храм Гроба Господня впустили не более 1,8 тыс. человек, тогда как в прошлые годы порядка 10 тыс. паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.

По преданию, если однажды огонь не снизойдет, то произойдет конец света.

Тэги: православие, Пасха, Благодатный огонь, новости православия

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