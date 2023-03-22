Скандального американского рэпера избили в спортзале

Главное: В США избили рэпера Tekashi 6ix9ine. Случилось это в спортзале.

Детали: Скандальный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) встрял в очередную передрягу. 26-летнего музыканта избили в спортзале.

Инцидент произошел в Южной Флориде.

Адвокат артиста поведал, что на его клиента напала группа лиц в душе спортзала LA Fitness.

Отмечается, что, услышав шум, сотрудники спорткомплекса сообщили менеджеру, и тот вызвал полицию.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Известно, что рэпер получил травмы лица и ушибы и был госпитализирован.

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