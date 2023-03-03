Украинские школы могут перейти на двуязычное обучение

Главное: В украинских школах могут ввести двуязычное обучение. Когда такое изменение может появиться в школах, пока неизвестно.

Детали: В украинских школах возможно введение преподавания предметов на двух языках — украинском и английском. Нововведения будут распространяться только на профильные предметы и только в старшей школе. Об этом рассказал генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько в эфире «Ранку вдома».

В прошлом году была представлена программа «Освіта 4:0. Український світанок».

В ней описано много реформ, среди которых введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.

«Безусловно, у нас есть заведения, где собираются дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Там практикуют раннее изучение языков. Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках — украинском и английском», — рассказал представитель МОН.

Почему именно английский, а не другой иностранный язык? На этот вопрос Ересько ответил, что пока все лучшие учебные материалы на английском языке, поэтому следует использовать именно его.

По мнению эксперта, это мобилизует школьников, поэтому пока у МОН нет планов по отмене экзаменов в 4 или 9 классах. Однако в этом году дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за войны России в Украине.

В предыдущие годы так произошло из-за пандемии коронавируса. Однако на уровень оценки школьников это никак не повлияет, убеждает Ересько.

«Результаты будут. Их будут определять по результатам годового оценивания. Напомню, что в Новой украинской школе полностью изменили отношение к оценке, которое выполняет формировочное значение, демонстрирует, насколько ребенок растет, показывает, где нужно повысить свой уровень знаний, уровень компетентностей», — говорит он.

Эксперт отметил, что оценка важна только для формирования рейтинга на национальном мультипредметном тесте (НМТ), чтобы справедливо распределить между поступающими места государственного заказа.

В тему: В Киеве больше не будут изучать русский язык.