Появилось видео с места эпичного ДТП в Японии

Главное: Крупное ДТП произошло в Японии. Столкнулись двадцать машин.

Детали: На скоростной трассе Кэйнава в японской префектуре Нара в районе города Касихара произошло эпичное ДТП. Тут столкнулись два десятка автомобилей.

В результате аварии пострадали не менее десяти человек.

Правоохранители говорят, что грузовой автомобиль влетел сзади в легковушку, стоящую на светофоре на съезд с трассы, после чего та протаранил впереди стоящее авто и образовалась цепная реакция.

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