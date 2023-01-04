Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства

Главное: Сенатор РФ предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства из-за его слов «Героям слава!».

Детали: Сенатор РФ Елена Афанасьева предложила лишить певца Валерия Меладзе российского гражданства. Об этом она написала в Telegram.

Отмечается, что на новогоднем корпоративе в Дубае артист во время разговора с поклонником, который попросил передать привет его жене и добавил «Слава Украине!». В ответ певец убрав микрофон от лица, тихо ответил «Героям слава!».

После громкой одобрительной реакции гостя Валерий Меладзе попросил мужчину вести себя тише, отметив, что он вне политики.

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала пропагандистка.

В феврале 2022 года в России начали отменять концерты Меладзе после осуждения войны РФ с Украиной. Впрочем, в апреле он возобновил концертную деятельность.

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