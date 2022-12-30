Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев, писавший музыку для фильмов Тарковского

Главное: Умер автор легендарной музыки к фильмам Тарковского и Михалкова, композитор Эдуард Артемьев.

Детали: Умер автор легендарной композитор Эдуард Артемьев, отметивший в этом году 85-летний юбилей. В начале декабря сообщалось о госпитализации Артемьева.

Артемьев — автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Он написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, в том числе «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало» Тарковского, «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви» Михалкова.