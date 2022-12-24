Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди

Главное: По центру Херсона нанесен удар. Есть погибшие.

Детали: Утром субботы, 24 декабря, российские войска нанесли удар по центру Херсона. Как сообщают в Офисе президента Украины, погибли как минимум восемь человек – все гражданские лица.

При этом ранения получили 35 людей, 16 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме этого в результате обстрела были повреждены здания.

Произошедшее уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем».

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