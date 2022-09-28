В Шегини задерживают студентов, требующих выпустить их из Украины на учебу

Главное: На КПП Шегини начались силовые задержания украинских студентов, которые требуют, чтобы их выпустили на учебу за границу.

Детали: На пограничном переходе Шегини начали задерживать украинских студентов. Напомним, там проходит акция студентов иностранных вузов, которых не выпускают на учебу из Украины. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Ранее один из студентов иностранных ВУЗов заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.

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