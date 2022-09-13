Усик хочет попробовать себя в профессиональном футболе

Главное: Александр Усик снова думает о футболе. Он может сыграть в УПЛ

Детали: Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает мешать о футболе. Своими планами он поделился с ПРОФУТБОЛ Digital.

Так, 35-летний спортсмен сказал, что хочет сыграть в украинской Премьер-лиге.

Боксер сказал: «Я очень хочу сыграть на футбольном поле. У меня уже одна детская мечта сбылась: я играл в Турции за профессиональную футбольную команду «Полесье». А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге».

Он добавил: «Я буду готовиться к Высшей лиге, немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать».

В тему: Зимой Александр Усик решил попробовать себя в футболе. Спортсмен выступит за один из украинских клубов Первой лиги на турнире Winter Cup 2022 в Турции.