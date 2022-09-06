Ученые показали самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет

Главное: Лето в этом году считается самым засушливым со времен мегазасухи, обрушившейся на континент в 1540 году. Ученые показали снимки со спутника, которые показывают ход самой сильной засухи в Европе за последние 500 лет.

Детали: Европейский спутник Sentinel 2 сделал снимки из космоса, которые показывают ход самой сильной засухи в Европе за последние 500 лет. Серия изображений запечатлена в период с 1 июня по 31 августа этого года, пишет Space.

Последовательность изображений показывает, как Европа высыхала в июле и августе из-за полного отсутствия дождей.

На кадрах видео, размещенного в Твиттере программой Copernicus Европейского Союза, которая управляет созвездием спутников наблюдения за Землей Sentinel, показано, как обширные регионы по всей Европе превратились из зелено-зеленых в засушливые коричневые.

«В 2022 году засуха затронула всю Европу», — сказано в сообщении.

Также на фото показан значительный ущерб растительности в районах на юге и востоке Англии, на севере Франции, на обширных территориях Германии, Польши и Восточной Европы.

Наряду со строгими спутниковыми данными, Глобальная обсерватория засухи указывает, что в августе 47% территории Европы находились в условиях предупреждения существенного недостатка влаги в почве и таким образом негативного воздействие на растительность.

Уровень воды в реках, включая Рейн, Дунай и По, упал настолько низко, что водные пути были закрыты для движения транспорта, а исключительно жаркая и сухая погода значительно увеличила риск лесных пожаров.

In 2022, #drought has affected the whole of Europe



Observe how our continent has changed with this mosaic of images acquired by #Copernicus #Sentinel2 between 1 July and 31 August



2021

2022#Drought2022 pic.twitter.com/lXITzYwDFt — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 5, 2022

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