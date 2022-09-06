«Россия, забери меня!»: под Киевом сняли мужчину, который вел себя очень странно

Главное: В Ирпене полуобнаженный мужчина бросался с ножницами на людей и кричал «Россия, забери меня».

Детали: В Ирпене на Киевщине неадекватный полуобнаженный мужчина бросался с ножницами на людей и кричал «Россия, забери меня». Инцидент произошел во дворе многоэтажки. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Мужчина также требовал у прохожих «вернуть золото» и называл прохожих «армянами».

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