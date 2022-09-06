Пока солдаты воюют, советник президента Сережа Лещенко танцует и кайфует

Главное: Советник Офиса президента Сергей Лещенко во время войны гуляет и танцуем по полной.

Детали: Сергей Лещенко, один из советников Офиса президента и член Набсовета Укрзализныци, прекрасно проводит время во время войны — с танцами и весельем. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Сперва он в футболке с портретом президента Зеленского в розовой рамке погулял на новоселье у своих друзей. Позже появилось видео, как Лещенко танцует с картонкой с надписью «Kiss me» на каком-то уличном фестивале.

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