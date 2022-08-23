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Видео-Новости > Появилось видео гигантского пожара на предприятии в Харькове

Появилось видео гигантского пожара на предприятии в Харькове

Александр Панько
23.08.22 09:25
223
Появилось видео гигантского пожара на предприятии в Харькове

Главное: Большой пожар вспыхнул в Харькове. Горит промышленное предприятие.

Детали: Утром вторника, 23 августа, в Харькове произошел большой пожар. В ГСЧС говорят, что он не связан с боевыми действиями.

Горит приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко. Это когда-то один из крупнейших в СССР заводов по производству военной электроники и бытовой электротехники. Он входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Известно, что пламя тут вспыхнуло около 4-40 утра.

Спасатели говорят, что огонь пылает на площади пять тысяч квадратных метров.

Сообщается, что горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия.

На месте инцидента работают 90 спасателей и двадцать единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

В тему: Молния спровоцировала пожар в Киевской области.

Тэги: пожар, общество, Харьков, ЧП, регионы, новости Украины

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