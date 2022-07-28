Зеленский рассказал, как закончится война для Украины и России

Главное: Зеленский рассказал, каким будет финал боевых действий. По его словам, для России это будет провал «спецоперации», а для Украины — победа в войне.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия в войне бьются за разное. Поэтому и финал ее будет для каждой страны свой: для россиян — провал, а для украинцев — победа. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси.

«Мы бьемся за разное, также и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это — провал „спецоперации“. На украинском — победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет Украинское государство», — заявил Зеленский, поздравив украинцев с Днем крещения Руси-Украины.

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