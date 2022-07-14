Морские львы атаковали отдыхающих на одном из популярных американских курортов

Главное: Морские львы напали на людей в Сан-Диего. Появилось видео с пляжа.

Детали: Необычный инцидент произошел на пляже Сан-Диего (Калифорния, США). Тут отдыхающих атаковали два морских льва.

Съемку вела блогер TikTok Шарлианн Йена.

Она поведала, что эти животные отдыхали на пляже, когда одна из отдыхающих женщин подошла к ним очень быстро, после чего мрские львы проснулись и накинулись на людей.

К счастью, кажется, никто не пострадал.

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