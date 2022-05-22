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Видео-Новости > «Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных

«Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных

Александр Панько
22.05.22 20:35
115
«Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных

Главное: С «Азовстали» вышли 2 439 украинских военных, последняя группа покинула подземелья 21 мая.

Детали: 20 мая вышла последняя группа с «Азовстали» — 531 военнослужащий ВС Украины. Согласно информации Минобороны РФ, общее количество вышедших украинских военных составило 2 439 человек. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: война, Азовсталь

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