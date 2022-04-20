Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя

Главное: Ддепутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что буква «Z» является символом трагедии.

Детали: Замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская считает, что буква «Z» является символом «трагедии и горя». Об этом она заявила в эфире Youtube-канала «Живой гвоздь», который ведут журналисты закрытого «Эха Москвы». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — заявила Поклонская.

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