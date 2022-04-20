Главное: Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Детали: Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

РС-28 или «Сармат» (по классификации НАТО: SS-X-30) — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. В концепции комплекса «Сармат» делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами противоракетной обороны (ПРО), а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей THAAD.

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